الهلال يحول منازل لاعبيه إلى ساحات تدريبية ويمنح الفرصة للجماهير لمشاركتهم

لاعبو الزعيم يجددون استعداداتهم تمهيدًا لعودة النشاط

يحاول مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، تسهيل مرحلة التدريب المنزلي على لاعبيه، خاصةً في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد إعادة فتح الأندية أبوابها أمام اللاعبين، لخوض التدريبات الجماعية.

النشاط الرياضي توقف بالكامل في المملكة منذ مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وترتب عليه كذلك منع اللاعبين من التواجد في الأندية، لخوض التدريبات.

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وأعلن الزعيم عن الانتهاء من تجهيز أندية منزلية للاعبين، إذ تم إمدادهم بكافة الأجهزة الرياضية الممكنة، للإعداد المناسب ترقبًا لعودة النشاط.

📄 أتممنا تجهيز أندية منزلية للاعبي فريق #الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك بالتعاون مع متجر فاء الإلكتروني @faa_sporta



تابعوا البث المباشر بدءًا من من يوم الأحد المقبل وشاركونا في التدريبات#الهلال_يتمرن_مع_فاء#بيتك_ناديك pic.twitter.com/aTN3Tlovdj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 8, 2020

وتحت مسمى "تمرن مع أبطال آسيا"، قرر الهلال أن يذيع بث مباشر لتدريبات اللاعبين يومي 14 و16 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على أن يُجرى خلال البث سحب للجماهير، للفوز بأجهزة رياضية.

📄 أتممنا تجهيز أندية منزلية للاعبي فريق #الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك بالتعاون مع متجر فاء الإلكتروني @faa_sporta



تابعوا البث المباشر بدءًا من من يوم الأحد المقبل وشاركونا في التدريبات#الهلال_يتمرن_مع_فاء#بيتك_ناديك pic.twitter.com/aTN3Tlovdj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 8, 2020

يذكر أنه قبل توقف النشاط، كان الأزرق متصدرًا لجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة، يليه الوحدة بـ39 نقطة، ثم الأهلي رابعًا بـ37 نقطة.