فيديو | سامي الجابر يُوجه رسالة توعوية ضمن حملة فيفا لمواجهة فيروس كورونا

أسطورة الهلال والكرة السعودية يُساهم في حملة فيفا لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)

شارك سامي الجابر أسطورة الهلال والكرة السعودية في حملة يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للتصدي لانتشار فيروس كورونا والتحذير من مخاطره وتوعية الناس حول طرق الوقاية منه.

فيفا كان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم أمس كشف خلاله عن انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا من خلال إطلاق حملة توعية يقودها عدد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم.

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ويُشارك في الحملة عددًا من النجوم أبرزهم أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول وجانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس وراداميل فالكاو مهاجم جلطة سراي ومنتخب كولومبيا ونجوم سابقين منهم صامويل إيتو وإيكر كاسياس بجانب الجابر.

وتهدف الحملة لتوعية الناس ودعوتهم لاتباع الخطوات الخمسة الرئيسية لوقف انتشار فيروس كورونا، وقد تحدث الجابر خلال مقطع فيديو وجه الناس لتلك الخطوات الخمسة ومنها غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون وتغطية الفم بالمرفق أو المناديل الورقية عند العطس أو السعال.

وأضاف الجابر "من أجل وجهك، تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك لأن هذا سيمنع الفيروس من دخول جسدك، تراجع خطوة للخلف فيما يخص التفاعل الاجتماعي واحتفظ مسافة متر واحد بينك وبين أي شخص آخر يسعل أو يعطس، في حالة شعرت بأي شيء ابقى بالمنزل".

— سامي الجابر يوجه رسالة توعوية ضمن حملة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مواجهة #فيروس_كورونا والتقليل من مخاطره حول العالم. pic.twitter.com/EclgS5v0IX — صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ ر يـ ا ضـ يـ ـة (@ariyadhiah) March 24, 2020

وختم الجابر حديثه بدعوة الناس للب قاء في المنزل واتباع كافة التوجيهات التي تقوم بإصدارها السلطات الصحية المحلية.

يُذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي متوقف حاليًا تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).