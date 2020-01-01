تقليص واستغناء .. الكلمتان الأهم في خطة النصر لمواجهة آثار كورونا
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خطة إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة وتخفيف الأعباء المالية على النادي خلال الموسم القادم.
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي متوقف حاليًا حاله حال جميع البطولات الكروية في العالم ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد أثر ذلك بالسلب على موارد الأندية المالية وهو ما دفع العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا إلى تقليص رواتب لاعبيها خاصة يوفنتوس وبرشلونة.
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الإدارة النصراوية تتجه لتقليص رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المرتفعة خلال الموسم القادم، مما سيمنحها فرصة استثمار موارد النادي المالية بالطريقة الأفضل ولضم لاعبين مميزين بأسعار جيدة.
المحور الثاني في خطة إدارة النصر هو الاستغناء عن المهاجم النيجيري أحمد موسى الذي يتقاضى وحده 7 ملايين يورو سنويًا، إذ يرى المسؤولون في النادي أنه لا يُقدم الأداء المطلوب منه مقارنة بهذا الراتب الضخم.
وأوضحت الرياضية أن النصر لا يجد صعوبة في تسويق موسى وبيع المدة المتبقية من عقده الممتد حتى يونيو 2022، إذ كانت قد وصلت اللاعب عروضًا من عدة أندية أبرزها قاسم باشا التركي وكراسنودار الروسي لكن تم رفضهما لاحتياج النادي لخدماته.