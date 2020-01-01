الاتحاد التونسي يُطالب الدولة بإعادة "الرياضيين التونسيين" من السعودية

العديد من اللاعبين والمدربين التوانسة ينشطون في الدوري السعودي

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا رسميًا أكد خلاله أن رئيسه وديع الجريء خاطب وزير الخارجية التونسي نور الدين الري مطالبًا إياه بالعمل على إعادة الجالية التونسية من الأسرة الرياضية في السعودية إلى تونس.

وينشط العديد من اللاعبين والمدربين التوانسة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وأبرزهم أنيس البدري وسعد بقير ونور الدين بن زكري.

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الاتحاد التونسي نشر بيانه الرسمي على صحفته على فيسبوك، وجاء فيه "في إطار متابعة الجامعة التونسية لكرة القدم لوضعية العديد من اللاعبين والمدربين وأطباء الفرق الناشطين بالخارج وخاصة المقيمين بالسعودية التي يوجد بها عدد كبير من الرياضيين".

"وتجاوبًا مع الكم الهائل من الاتصالات التي وردت على رئيس الجامعة، راسل الدكتور وديع الجريء السيد نور الدين الري وزير شؤون الخارجية التونسية قصد السماح للخطوط التونسية بتخصيص رحلة جوية بين مطار جدة ومطار تونس قرطاج في أقرب وقت ممكن لتمكين جاليتنا التونسية من الأسرة الرياضية من العودة إلى وطنهم خاصة و أن العديد منهم أنهى التزاماته المهنية وهو ما يمكن أن يعرضهم وعائلاتهم لصعوبات مادية ومعيشية".

وأكد البيان التزام جميع العائدين إلى تونس بالحجر الصحي كيفما تُقرره مؤسسات الدولة، مشددًا أن الجميع مستعد للتوقيع على وثيقة تُلزمهم بهذا الإجراء قبل عودتهم من مطار جدة.