الهيدوس يبادر - قائد السد يفتح باب التعاون لمواجهة تبعات كورونا

كورونا اجتاح العالم وخلف ورائه عديد الأزمات في كافة المجالات

بادر حسن الهيدوس؛ قائد السد القطري، للمساهمة في مواجهة التبعات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في كرة القدم.

الساحرة المستديرة توقفت في العالم أجمع منذ مارس الماضي، بعدما اجتاح كورونا العالم بشكل مفاجئ، ليوقف كافة النشاطات الرياضية، لأجل لا يعلم أحد موعده بعد.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم أمس الثلاثاء، تمديد فترة لإيقاف النشاط حتى 30 من إبريل الجاري، على أن يتم دراسة الوضع بعدها إما بتمديد الإيقاف أو عودة النشاط.

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الهيدوس بادر بالتنازل عن جزء من راتبه لناديه، حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن يكون الجميع ووطننا الحبيب بألف خير، يعلم الجميع ما تمر به بلادنا والعالم أجمع من محنة كبيرة خلال الفترة الحالية بانتشار فيروس كورونا .. ومن باب شعوري بالمسؤولية اتجاه وطني الغالي، فإنني أعلن تنازلي عن جزء من راتبي لأعبر من خلال ذلك عن دعمي لكل الجهود التي تبذل من أجل مجابهة هذا الوباء .. وقد أبلغت الرابطة القطرية للاعبين بأن تتخذ الإجراءات اللازمة للتوصل لاتفاق في هذا الشأن".

وأضاف: "ما أقدمت عليه لا يمكن مقارنته بالتضحيات التي تقوم بها الكوادر الرسمية في الدولة خصوصًا الطبية منها باعتبارها تقف في الصفوف الأولى لمحاربة هذا البلاء الذي أتمنى أن يرفعه الله عز وجل عنا عاجلًا وليس آجلًا".

قائد الزعيم هو أول لاعب في الدوري القطري يعلن التنازل عن جزء من راتبه من تلقاء نفسه، ومن المتوقع أن يتبعه عدد من اللاعبين الآخرين لانتشال أنديتهم من الأزمة الاقتصادية.