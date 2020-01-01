بيان رسمي .. هل تتراجع وزارة الرياضة عن استئناف الدوري المصري؟

بيان رسمي من وزارة الرياضة لتوضيح مصير الرياضات المختلفة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا أوضحت خلاله مصير المسابقات المختلفة خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات رئاسة الوزارء.

الحكومة المصرية أعلنت اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في البلاد بداية من 27 من يونيو الجاري، وتقليص عدد ساعات الحظر، مع فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم، مما دفع وزارة الرياضة لإعلان عودة كافة النشاطات الرياضية من جديد.

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الوزارة كانت قد أعلنت قبل أيام عدم إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مقررة استئنافه في 25 من يوليو المقبل، في قرار قوبل باعتراضات واسعة من عدد من الأندية إلا أنها في البيان الصادر اليوم، أكدت من جديد عدم وجود أي نية لإلغاء موسم كرة القدم.

وجاء نص بيان وزارة الرياضة كالتالي:

في ضوء قرارات مجلس الوزراء اليوم...

مراقبة ومتابعة صارمة لتنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية ورصد لأية مخالفات

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة المعنية بمتابعة تنفيذ ورصد الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضى أنه في ضوء القرارات التي صدرت اليوم عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء والتي أعلنها السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه جارى حالياً التنسيق والمتابعة مع اللجنة الاوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية وأنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية .

وشدد وزير الرياضة على أنه سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط مشيراً إلى ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقاً للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير بأن اللجنة الاوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام بإعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب ، مشيراً بأنه سيتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة والواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك والمتضمنة بدء التدريبات اول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب الوصافة، يليه بيراميدز صاحب الـ32 نقطة، ورابعًا الزمالك بـ28 نقطة.