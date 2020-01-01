محدث | الأعداد تتزايد في الدوري المصري .. ظهور 5 حالات جديدة

في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي

بدأ الأندية المصرية منذ يومين إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، على لاعبي الدوري الممتاز، تمهيدًا لعودة التدريبات بصورة طبيعية، ومن ثم المباريات.

رئاسة الوزراء كانت قد أكدت بالأمس عدم وجود أي نية لإلغاء الموسم الحالي لكرة القدم، ليتأكد انطلاقه بداية من 25 من يوليو المقبل.

البداية كانت صباح اليوم الأربعاء، إذ أصدر الحساب الرسمي للاتحاد المصري عبر تويتر بيانًا صحفيًا جاء فيه : "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق".

المزيد من الفرق

تبع بيان اتحاد الكرة، بيان آخر من نادي إنبي، الذي أعلن ظهور أربع حالات بين صفوفه، إذ جاء نص بيانه: "عملا بمبدأ الشفافية، يوجد أربع حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق الأول وتم اكتشافها بعد إجراء المسحة الأولى وبدون ظهور أعراض، الحالة الأولى لأحد العمال، والثانية لأحد أفراد الجهاز المعاون، بينما الحالتين الثالثة والرابعة للاعبين بالفريق".

وأضاف: "بين حالتي اللاعبين، ناشئ منضم للفريق الأول، وسيتم إجراء مسحة أخرى يوم السبت المقبل قبل المران المتوقع له الأسبوع المقبل".

واختتم: "يرجى عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعر اللاعبين وأسرهم بناء على طلبهم، جميع الحالات في حالة صحية جيدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بواسطة الجهاز الطبي للفريق".

في الإطار نفسه، كشف نادي الاتحاد السكندري عن وجود حالة بين صفوفه، في بيان قال فيه: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري بالتنسيق بين نادي الاتحاد السكندري والاتحاد المصري لكرة القدم، وجود حالة واحدة إيجابية للاعب بالفريق حامل لفيروس كورونا، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، الذي سيتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بعلاج اللاعب وعزله بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيه وتماثله التام للشفاء".

من جانبه، نفى محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، وجود أي مصابين بفريقه، حيث كتب عبر "فيس بوك": "لم تظهر أي حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع مسحات نادي سموحة، نتيجة جميع المسحات التي أجراها الاتحاد المصري للاعبين والمدربين والإداريين وعمال جاءت سلبية، أي معلومات غير ذلك مغلوطة وغير صحيحة".

يذكر أن اتحاد الكرة المصري بدأ إجراء مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي.

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد أكد في تصريحات صحفية من قبل استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.