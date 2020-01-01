اتحاد الكرة المصري: لا مشكلة في إصابات "كورونا"، وشرط واحد لتأجيل المباريات

تم الكشف يوم أمس عن 18 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدوري المصري

استبعد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم المصري أن يتأثر موعد استئناف الدوري المصري بتعرض عدد من لاعبي ومدربي أندية البطولة للإصابة بفيروس كورونا.

ويخضع لاعبو ومدربو الدوري المصري منذ عدة أيام لفحوصات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحة الطبية" تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة البطولة في نهاية يوليو أو مطلع أغسطس القادم.

وفيما أعلنت عدة أندية خلوها من أي إصابات أبرزها الأهلي والمصري وبيراميدز، رفض نادي الزمالك إجراء تلك الفحوصات بسبب موقفه الرافض لعودة الدوري المصري ورغبته في عدم استكماله والبدء بموسم جديد.

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وتم الكشف يوم أمس عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدوري، وقد ازداد العدد قليلًا بعدما أعلن نادي طنطا وجود عدد جديد من الإصابات، إلا أن سلطان أوضح أن ذلك العدد قليل جدًا ولا يُمثل أي مصدر للقلق.

إذ قال لقناة "TEN" المصرية "نسبة الإصابة بفيروس كورونا في الأندية مقبول تمامًا، بل أراها حتى ضعيفة، هناك عدد من الأندية خالٍ تمامًا من الإصابات، وأعداد المصابين في الأندية الأخرى قليلة ولا أرى بها أي مشكلة".

أضاف "الحالات المكتشفة بسيطة وتم عزلها منزليًا ويجري متابعتها، الأمر سيُصبح خطيرًا إن أصبح الفريق غير قادر على اللعب، إذ أن إصابة 4-5 لاعبين لن يُمثل مشكلة ويُمكن استبدالهم بآخرين وقت المباريات".

وأتم سلطان قائلًا عن الشرط الوحيد لتأجيل أي مباراة في الدوري "تأجيل المباراة لن يكون إلا في حالة واحدة، وهي عدم وصول نتائج المسحة الطبية للاعبين وطاقم الحكام لأي سبب كان".