أندية الدوري السعودي تُشارك في حملة التصدي لفيروس كورونا

كيف شاركت الأندية السعودية في الحملة ضد فيروس كورونا؟

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تُشارك بفعالية في حملة البلاد للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الصحيفة في نسختها الصادرة صباح اليوم أن عددًا من الأندية السعودية تكفلت مجتمعة بـ50 ألف أسرة متضررة من إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الذي وُلد في الصين خلال ديسبمر الماضي وانتشر في مختلف أنحاء العالم.

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وأضافت الصحيفة أن أندية الهلال و النصر والاتحاد و الأهلي والاتفاق والتعاون والشباب والحزم والوحدة والرائد وضمك والفتح وأبها والفيحاء شاركت في تلك الحملة من خلال تقديم سلال غذائية للأسر المتضررة بالتعاون مع جمعية إطعام الخيرية التي ستكون مسؤولة عن تجهيز وتوفير تلك السلال وتوصيلها إلى المنازل بطريقة آمنة.

وأوضح فيصل شوشان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي للرياضية أن الجمعية ماضية في هذا المشروع الخيري مثمنًا تفاعل الأندية السعودية معها ومؤكدًا على وجود اتصالات مع أندية أخرى للمشاركة.