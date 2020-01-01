3 وصايا من فيتوريا للاعبي النصر خلال فترة تجميد النشاط

المدرب البرتغالي تحدث مع لاعبيه قبل عودتهم للبيوت

اجتمع روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر مع لاعبيه قبل مغادرتهم النادي إثر منحهم عطلة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد قرار وزارة الرياضة السعودية تجميد النشاط الرياضي في المملكة وضمنه كرة القدم بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن المدرب البرتغالي طلب من لاعبيه الالتزام بالتعليمات اللازمة لحماية أنفسهم والحفاظ على حالتهم الصحية والبدنية.

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النصر كان من المفترض أن يلعب اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وأن يلتقي الهلال في ديربي الرياض خلال الجولة القادمة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لكن تم تأجيل المباراتين بسبب تجميد النشاط الكروي في السعودية.

الصحيفة السعودية أوضحت أن فيتوريا أوصى لاعبي النصر بثلاث وصايا واضحة خلال فترة التجميد، وهي البقاء في المنزل واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا والالتزام بالبرنامج الغذائي حتى العودة للتدريبات.

إذ قال لهم "حافظوا على صحتكم من خلال الإجراءات الوقائية والبقاء داخل منازلكم، كما عليكم الالتزام بالبرنامج الغذائي واللياقي إلى حين العودة مرة أخرى إلى التدريبات".

النصر كان قد نجح في تقليص الفارق مع الهلال في صدارة الدوري السعودي إلى 5 نقاط مجددًا بعد انتصاره الكبير في الجولة الأخيرة على الرائد 4-1 وتعثر منافسه بالتعادل مع ضمك 1-1.