هل يتم إلغاء الدوري السعودي؟ المسحل يعلنها

هل يتم تقليص عدد اللاعبين الأجانب؟

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فهل يتم إلغائه؟

الدوري السعودي تم إيقافه بشكل إجباري في منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وظهور آلاف الحالات الحاملة للفيروس في المملكة.

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وقال المسحل، خلال تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية: "نعمل خلال الفترة الحالية مع وزارة الرياضة على تحقيق الأهداف المشتركة لنا في تلك الظروف، ونعمل كمجموعة واحدة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ونعقد اجتماعاتنا عن بعد".

وبسؤاله عن إمكانية الاتجاه لتقليل عدد اللاعبين الأجانب، لانتشال الأندية من أزماتها الاقتصادية، علق: "من قبل أعلننا بشكل رسمي عقب إحدى الاجتماعات أن عدد الأجانب سيستمر سبعة لكل فريق لمدة موسمين مقبلين، ولا نفكر في تقليص هذا العدد حاليًا".

واختتم بتوضيح موقف الموسم من الإلغاء: "لا نريد استباق الأحداث، حاليًا الدوري متوقف، وسنعود لاستكمال متى تسمح الظروف بذلك، لأن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول، لكن فكرة إلغاء الموسم ليست مطروحة حتى الآن".

واختتم: "إذا أتيحت لنا الفرصة لاستكمال الموسم في أغسطس المقبل، سنقوم بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين، لوضع جدول مباريات مناسب، بالتنسيق مع مواعيد مباريات البطولات الآسيوية وتصفيات كأس العالم".

يذكر أن الأندية كذلك أوقفت تدريباتها، ويقوم اللاعبون بالتدرب في منازلهم، مع متابعة من المديرين الفنيين، تحت شعار اللجنة الأولمبية السعودية "تمرن بالبيت".