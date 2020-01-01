الاتحاد التونسي يُحدد موعد عودة التدريبات واستئناف الدوري

الدوري التونسي متوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا

كشف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أنهم حددوا بالاتفاق مع السلطات الموعد المبدئي لعودة التدريبات الجماعية للأندية وكذلك موعد استئناف الدوري التونسي.

كرة القدم في العالم أجمع توقفت تمامًا بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد بدأت عدة دول أبرزها ألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية استئناف التدريبات والعودة تدريجيًا لممارسة النشاط.

الجريء أدلى بتصريحات لقناة الكأس القطرية قال خلالها أن الأندية التونسية ستستأنف تدريباتها الجماعية في الـ24 من مايو القادم حسب اتفاقهم مع السلطات، مضيفًا "الدوري التونسي سيُستأنف في أوائل أغسطس القادم وسيستمر حتى الأسبوع الأخير من سبتمبر، والموسم الجديد سينطلق في الـ24 من أكتوبر 2020".

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