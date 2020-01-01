متى يعود الدوري الإيطالي بعد التوقف بسبب فيروس كورونا؟

قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الكثير من الخسائر تلوح في الأفق للأندية والاتحاد الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي عن قرار تأجيل الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا في مارس الماضي، حيثُ يعود هذا القرار نتيجة لقرار رئاسة الوزراء بمنع تواجد أي تجمعات بشرية بسبب زيادة أعداد المصابين بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير.

ورغم رفض معظم الأندية على قرار التأجيل في مقدمتهم نادي يوفنتوس و لاتسيو بالإضافة إلى الإنتر بسبب المنافسة الشرسة بينهم على قمة الكالتشيو، إلا أن القرار جاء بشكل صارم التنفيذ على كل الأندية.

من جانب آخر انتهت مناقشات الاتحاد الأوروبي "يويفا" إلى تأجيل يورو 2020 لمدة عام، حيث كان من المتوقع حينها أن تزداد أعداد المصابين أكثر في قارة أوروبا خلال الشهور البسيطة القادم.

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والحال ليس في إيطاليا فقط فقد تضررت إسبانيا هي الأخرى مع ظهور حالات مصابة متزايدة مما جعل الاتحاد الإسباني يؤجل الليجا قبل قرار عودتها في يونيو.

متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟

متى يعود الدوري الإيطالي؟

بعد مجموعة كبيرة من الأخبار طوال الشهرين السابقين، تقرر أخيرًا عودة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في شهر يونيو.

وبحسب قرار الاتحاد الإيطالي، فإن السيري آ ستعود في 20 يونيو 2020، على أن تلعب مباريات نصف نهائي الكأس في الفترة بين 13 و20 يونيو.

ما مصير الفرق الإيطالية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

قرر الاتحاد الإيطالي أن يلعب نادي يوفنتوس مع ليون في إياب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا بدون جماهير وكان فريق السيدة العجوز قد خسر بنتيجة 1/0.

بينما سيخرج نادي نابولي إلى برشلونة حيثُ قرار الاتحاد الإسباني بلعب المباراة دون جمهور أيضاً مثلما حدث في مباراة فالنسيا وأتلانتا.

وسيلعب كل من الإنتر أمام خيتافي وروما أمام إشبيلية دون وجود جماهير، لكن مع قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل مسابقتيه، لم تلعب كل هذه المباريات حتى الآن.