ما هو موعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف بسبب فيروس كورونا؟

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا صعبًا بسبب فيروس كورونا هو تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع الدوريات الأدنى، فمتى يعود البريميرليج؟

تعرض الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية الدوريات الأدنى في إنجلترا إلى حالة من الفوضى مع استمرار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا.

سيتم تعليق الدوري الإنجليزي لعدة أسابيع بسبب انتشار المرض من خلال عدد من أنديته.

تم اتخاذ القرار يوم الجمعة 13 مارس بعد اتفاق جماعي مع اتحاد كرة القدم، ورابطة كرة القدم الإنجليزية، ودوري كرة القدم للسيدات، وبطولة الاتحاد الإنجليزي للسيدات.

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في البداية، أشارت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أن المباريات ستستمر كما هو مخطط لها، لكنه عكس القرار بعد تأكيد عدد من الحالات في الأندية.

لذا، ما هي المباريات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، متى سيستأنف العمل وماذا يعني كل ذلك للدوري الإنجليزي الممتاز؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟

ما هي مباريات الدوري الإنجليزي التي تأجلت بسبب فيروس كورونا؟

في البداية، أجل الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوعان 30 و 31، والذي كان من المقرر أن يلعب في 14 مارس و 15 مارس و 16 مارس و 20 مارس و 21 مارس و 22 مارس لن يتم إقامتها في تلك التواريخ.

لكن يعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا، توقفت المسابقة تمامًا لأجلٍ غير مسمى دون تحديد موعد للعودة.

متى يعود الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في البداية كان القرار توقف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل 2020، لكن بعد ذلك أجلت المسابقة لأجلٍ غير مسمى، وطوال الشهرين الماضيين عشنا في تكهنات وصلت إلى إمكانية إلغاء الموسم.

لكن مع انتصاف شهر مايو تقريبًا، اجتمعت الأندية الإنجليزية وعزمت على التوصل لقرار، خاصةً بعد عودة الدوري الألماني، ووصول رابطة الدوري الفرنسي لقرار إلغاء البطولة ومنح اللقب لباريس سان جيرمان.

أخيرًا في 28 مايو 2020، أُعلن الموعد النهائي لعودة الدوري الإنجليزي ، وتم تحديد هذا الموعد عند 17 يونيو 2020 .