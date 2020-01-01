وزير الصحة التونسي: الترجي والزمالك؟ كل الخيارات واردة

هل تُقام المباراة دون جماهير؟

قال وزير الصحة التونسي "عبد اللطيف المكي" أن كل الخيارات واردة فيما يخص التظاهرات الرياضية في تونس خلال الفترة القادمة، ذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الذي وُلد في الصين وبدأ ينتشر في عدة دول حول العالم.

الترجي سيستضيف مساء الجمعة القادم على ملعب رادس فريق الزمالك المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وقد تحدثت تقارير سابقة عن حضور 50 ألف مشجع لدعم الفريق في مهمته الصعبة تعويض خسارته ذهابًا في القاهرة نتيجة 3-1.

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وزير الصحة التونسي أكد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البدلاء، وقد سُئل خلال مؤتمر صحفي عن موقف الجماهير من حضور مباراة الترجي والزمالك، فأجاب مؤكدًا أنهم سيدرسون الأحداث والتظاهرات الرياضية مشيرًا لأن كل الخيارات واردة ومتاحة.

مضيفًا "نجمتع يوميًا وسنحدد كل يوم الإجراءات المناسبة للتصدي لفيروس كورونا في تونس. سندرس كافة الإجراءات الجديدة ومنها منع الرحلات والتظاهرات الرياضية، كل الخيارات متاحة وسنتحذ القرارات الأفضل".

واصل مطمئنًا الشعب التونسي "نريد تحقيق حالة من التوازن في البلاد، ما بين الوقاية والجدوى الصحية واستمرار الحياة بشكل طبيعي. علينا الصبر وعدم استباق الأحداث وإعلان أي قرارات في الوقت الحالي".