تداعيات كورونا - تكليف لسيد عبدالحفيظ و4 قرارات لمجلس الأهلي

اجتماع عبر خاصة "الفيديو كونفرنس" لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عن بعد عبر الفيديو، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على النشاط الرياضي بالنادي.

كورونا فرض حالة من الحظر على الملاعب المصرية والأندية، بعدما تفشي في عدد من المحافظات وظهور حالات بالمئات مع عشرات الوفيات.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة قبل أيام تمديد فترة إيقاف النشاط في مصر لمدة أسبوعين آخرين، لتمتد إلى منتصف إبريل المقبل، على أن يتم تقييم الوضع بعدها.

اجتماع القلعة الحمراء حضره رفقة الخطيب من مقر النادي بالجزيرة محمد مرجان؛ المدير التنفيذي، بينما حضر بقية الأعضاء الاجتماع من منازلهم عبر الفيديو.

وأصدر المجلس أربعة قرارات جاءت كالتالي:

– استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من أول أبريل، اتساقًا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

– تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

– تكليف الإدارة التنفيذية وكل من: مدير عام النشاط الرياضي ومدير الكرة ومدير قطاع الناشئين ومدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا»، وما ترتب عليها من توقف النشاط.

– اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية، والتأكيد على سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا».