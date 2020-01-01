محمود الخطيب: نمر بفترة في منتهى القسوة

رئيس الأهلي يتحدث عن تداعيات فيروس كورونا

تحدث محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، عقب نهاية اجتماعه بأعضاء مجلسه، حول الفترة الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم أجمع.

في غضون شهر تفشى فيروس كورونا المستجد في غالبية بلدان العالم، ليجبر الجميع على الالتزام بالتواجد في منزله، في محاولة للسيطرة على انتشاره.

وعقد مجلس القلعة الحمراء ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحديث حول تطورات الفترة الاستثنائية الحالية، وكيفية مواجهة آثارها السلبية على النادي، وانتهى باتخاذ أربعة قرارات. (طالع التفاصيل)

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وقال الخطيب، خلال كلمة ألقاها عبر قناة ناديه: "اليوم تاريخي لمجلس إدارة الأهلي، لأنها أول مرة في تاريخ النادي أن نعقد اجتماعًا عبر الفيديو، وهذا لأننا ملتزمون بإجراءات الوقاية، لكن هذه الفترة قاسية جدًا بل في منتهى القسوة على العالم أجمع، فلا بد من الاهتمام بكافة الإجراءات الوقائية".

وأضاف: "ما يحدث هو آية من آيات الله، شيء بسيط أجبر الجميع على البقاء في منزله، وعلينا استغلال هذا الموقف حتى نتقرب من أسرنا وأحفدنا ونعيد الحوار الأسري، الذي حرمتنا منه التكنولوجيا، هذا إجبار من الله حتى نعيد النظر في كل شيء وفي أنفسنا حتى نراجع تصرفاتنا وما فات من حياتنا، والأهم من ذلك العودة إلى الله".

رئيس القلعة الحمراء اختتم: "علينا تقدير هذه الفترة الصعبة، وأن نساعد بعضنا، حتى ينجينا الله من هذا الوباء، وعلى الجميع أن يقترب من المولى".

يذكر أن الدوري المصري متوقف منذ منتصف مارس الجاري، وتم تمديد فترة تجميده حتى منتصف إبريل المقبل، على أن يتم دراسة الوضع بعد ذلك.