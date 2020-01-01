رسميًا .. إصابة ثالث لاعب بالأهلي بفيروس كورونا

كهربا وصالح جمعة أصيبا خلال الأيام الماضية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأهلي المصري إلى ثلاث، بعدما أعلن أحمد ياسر ريان؛ مهاجم الفريق، إصابته هو الآخر.

القلعة الحمراء كانت قد أعلنت في اليومين الماضيين إصابة الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة، ودخولهما في فترة حجر صحي خلال الأيام الحالية، بعد ثبوت إيجابية مسحتهما.

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ياسر ريان العائد من الإعارة إلى فريق الجونة، أعلن إصابته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إذ اكتفى بكتابة: "إيجابي فيروس كورونا".

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اللاعب كان متواجدًا خلال الأيام الماضية بمعسكر منتخب مصر الأولمبي، لخوض البطولة الدولية الودية، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وخاض المنتخب الأولمبي خلال هذه الفترة وديتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل، إذ تعادل مع الأولى وفاز على الثانية، ليتوج بطلًا للبطولة.

وسجل ريان هدف فوز الأولمبي الفراعنة على السامبا، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1.