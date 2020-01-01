إصابة عمر السومة بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة الأهلي والنصر

صدمة كبيرة للأهلي

نجح فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في إضافة عمر السومة نجم وهداف النادي الأهلي السعودي إلى قائمة ضحاياه، مما سيُبعده عن مباراة الفريق الكبرى المنتظرة أمام النصر ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

السومة سجل هدفًا خلال مواجهة الفيصلي في الجولة السادسة ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي إلى 126 هدفًا ليُعادل رقم ناصر الشمراني كأفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين الذي انطلق عام 2008.

المهاجم السوري الذي يلعب مع الأهلي منذ عام 2015 حين انضم له قادمًا من القادسية الكويتي لم يستطع التسجيل خلال مباراة ضمك الأخيرة، والتي خسرها الأهلي في سيناريو صادم 4-3 بعدما كان متقدمًا 3-1 عقب نهاية الشوط الأول.

العديد من المصادر الصحفية وبينها موقع دوري بلس أكدت أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها عمر السومة اليوم الإثنين جاءت إيجابية، وقد خضع اللاعب فورًا لإجراءات العزل الصحي وتتم حاليًا متابعة حالته الصحية جيدًا.

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