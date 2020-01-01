الأهلي يطلب التدرب في شرم الشيخ، وينتظر رد وزارة الرياضة

النادي يرغب في الحفاظ على حالة لاعبيه البدنية

كشفت عدة مصادر صحفية عن عرض إدارة النادي الأهلي المصري إقامة معسكر مغلق للاعبين في مدينة شرم الشيخ على وزارة الشباب والرياضة المصرية، ذلك بعد قرار تجميد النشاط الرياضي وضمنه الكروي في مصر ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت تلك المصادر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر طلب من الإدارة إيجاد حل مناسب لعودة اللاعبين للتدريبات بعد منحهم راحة لمدة 6 أيام، ذلك خوفًا من تأثر حالتهم الفنية والبدنية بفترة التوقف تلك وظهورهم بمستوًى متراجع عند استئناف النشاط، خاصة أن الفريق مقبل على موعد هام في بداية مايو القادم، إذ سيواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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واستقر الرأي داخل الإدارة الحمراء على تجميع اللاعبين في شرم الشيخ التي لم يثبت بها أي إصابة بفيروس كورونا، على أن يتم خضوع الجميع لفحوصات طبية قبل بدء المعسكر، وتنتظر الإدارة رد وزارة الرياضة وقرارها النهائي بهذا الشأن.

وقد رفض فايلر السفر إلى سويسرا ومنع كذلك لاعبي الأهلي الأجانب من السفر إلى بلادهم حتى الاستقرار على القرار النهائي في ملف الإعداد للفترة القادمة واستئناف الدوري المصري.