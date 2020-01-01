راحة 6 أيام للاعبي الأهلي وقرار صارم تجاه الأجانب

الفريق أجرى مرانًا اليوم رغم توقف النشاط

خاض لاعبو الأهلي ظهر اليوم مرانًا جماعيًا بقيادة المدير الفني رينيه فايلر رغم قرار اتحاد كرة القدم المصري إيقاف النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين، وقد تدرب اللاعبون بعدما تم تعقيم ملعب مختار التتش وغرف تغيير الملابس تمامًا خوفًا من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري وكان من المفترض أن يلعب الأسبوع الجاري ضد الإنتاج الحربي، لكن تم تأجيل كافة المباريات بعد إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف دول العالم وترك أثره السلبي الكبير على كرة القدم.

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المصادر الصحفية التي تابعت مران اليوم أكدت أن فايلر اجتمع مع اللاعبين عقب نهايته وأبلغهم قراره بمنحهم راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، خاصة بعدما أعلن النادي تعليق النشاط الرياضي في كافة فروعه.

واتخذ النادي قرارًا صارمًا لحماية لاعبيه الأجانب، إذ تم التأكيد عليهم بواسطة الجهاز الإداري في الأهلي بالبقاء في مصر ومنعهم من السفر إلى بلادهم خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاء قرار منع اللاعبين الأجانب من السفر كذلك بعد قرار الحكومة المصرية إيقاف حركة الطيران من ظهر الخميس القادم وحتى نهاية مارس الجاري.