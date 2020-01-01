فيرنر عن إمكانية الانضمام لبايرن ميونخ: الاحتراف الخارجي أفضل

هل نرى فيرنر في صفوف ليفربول؟

نفى تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج، إمكانية الانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ مفضلًا الرحيل خارج ألمانيا في ظل اهتمام ليفربول بضمه.

فيرنر ارتبط بالعديد من الأندية أبرزها ليفربول وبرشلونة وريال مدريد وكذلك إنتر الإيطالي.

وكان اللاعب قد جدد عقده مع لايبزيج حتى 2023 في محاولة إنهاء محاولات بايرن ميونخ في التعاقد معه.

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وقال فيرنر في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بايرن ميونخ فريق كبير، ولا نحتاج للحديث عنه، كما أنّ هانز فليك يقدم مستويات جيدة للغاية كمدرب للبافاري".

وتابع: "ولكن لو قررت الرحيل عن لايبزيج، فإنني أرى الانضمام إلى فريق خارج الدوري الألماني أفضل بكثير".

المهاجم أكد أنّ ما يهمه هو الاحترام المتبادل بينه وبين إدارة الفريق الذي يلعب له ولذلك اختار اللعب لنادي لايبزيج ويود أن تكون خطوته المقبلة مناسبة.

وحول محاولات بايرن ميونخ للتعاقد معه في الصيف الماضي، علّق: "لا أدري ما السبب الذي دفعهم لذلك، كنت سعيدًا مع لايبزيج ولذلك جددت عقدي في الفريق وأرى أنني تطورت مع المدرب يوليان ناجلسمان".

فيرنر سجل 27 هدفًا خلال الموسم الجاري وصنع 11 أخرى في 36 مباراة بجميع المسابقات رفقة لايبزيج.