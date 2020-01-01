فيرناندينيو يقارن بين بيليجريني وجوارديولا

من الأفضل؟ جوارديولا أم بيليجيريني

قارن فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، بين بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي للفريق، ومدربه السابق مانويل بيليجريني.

وقال فيرناندينيو في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "لا أعرف إن كنت أفضل برازيلي لعب لصالح السيتزنز أم غير ذلك، ولكني كنت أول برازيلي يحقق البريميرليج لمانشستر وهذا أمر رائع".

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وتابع: "بالطبع سوف ينضم عدد من البرازيليين إلى مانشستر سيتي في المستقبل ولكني أود ترك إرث ضخم خلفي قبل أن أرحل".

فيرناندينيو أشاد باللاعبين البرازيليين مؤكدًا انّ كل لاعب يأتي من هناك يقدم كل ما لديه لأجل مانشستر سيتي داخل الملعب بهدف الفوز وتحقيق الألقاب.

وانضم البرازيلي إلى مانشستر سيتي في 2013 وحقق الدوري الإنجليزي في أول موسم له تحت قيادة مانويل بليجيريني قبل أن يفوز باللقب مرتين مع بيب جوارديولا.

وحول المدربين، قارن صاحب الـ 34 عامًا: "الثنائي يرغب لفريقه أن يلعب كرة بسيطة، فالكرة الجميلة الجيدة دائمًا تُلعب بأبسط الطرق".

واختتم: "مانويل كان هادئًا ويتعامل مع اللاعبين بصورة مختلفة، ولكن بيب أصغر عمرًا وأكثر حيوية ولا يتوقف عن إعطاء التعليمات للاعبين سواء في المباريات أو التدرييبات. الثنائي مذهل وتعملت منهما الكثير ولولاهما لما تطورت بهذا الشكل".

جدير بالذكر أنّ فيرناندينيو جدد عقده مع مانشستر سيتي لموسم إضافي ليضمن الاستمرار حتى 2021 وهو العام ذاته الذي ينتهي فيه عقد جوارديولا.