فيرنانديش يهاجم أسطورة مانشستر يونايتد: يتحدث فقط لجذب الانتباه!

صانع الألعاب البرتغالي يخرج للدفاع عن نفسه

أكد برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد، أنه لا يقصد إهانة أي شخص عن طريق الإشارات التي يقوم بها داخل الملعب، رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد والناقد الرياضي الحالي، شن هجومًا عنيفًا على فيرنانديش بسبب التلويح المستمر بذراعيه في وجه زملائه، وطالبه بالتركيز بشكل أكبر على ما يقدمه كقائد داخل الملعب فقط.

وقال البرتغالي ردًا على هذا الاتهام في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"في بعض الأحيان أتجاوز حدودي وأعلم ذلك لأن هذا الأمر يحدث في كرة القدم بشكل طبيعي لصعوبة التحكم في العواطف".

وأضاف:"لا أحاول أبدًا أن أكون غير محترم مع أي شخص، نحن جميعًا قادرون على المنافسة ونريد الفوز، أحاول دائمًا أن ألعب بأفضل شكل ممكن بالإضافة لمساعدة نفسي وفريقي على التحسن، لذلك ألعب دائمًا بهذه الطريقة".

وتابع:"لقد كنت كذلك منذ أن كان عمري 7 سنوات، لا أريد الخسارة وأحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي وأطلب من الآخرين القيام بنفس الشيء".

وواصل حديثه:"النقاد يريدون الحصول على الانتباه من الناس لذلك يقولون بعض الأشياء من أجل الحديث فقط".

وأنهى حديثه:"تلويح الذراعين لا يعني إهانتك لأي شخص، إنها الطريقة التي يمكنك بها التعبير عن نفسك في أرض الملعب وسط أعداد هائلة من الجماهير، حيث يكون من الصعب على من حولك سماعك أو الشعور بك".

يذكر أن صاحب الـ28 سنة يمر بموسم جيد مع يونايتد، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وقام بلعب 13 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بكل البطولات.