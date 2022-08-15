"فيرنانديش يفلت من العقاب على جريمة قتل في مانشستر يونايتد"

انتقاد لاذع لنجم مانشستر يونايتد

تعرض برنو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، لانتقاد شديد من جانب أسطورة أستون فيلا جابرييل أجبونلاهور، والذي وصفه بأنّه قادر على التملص من العقاب على حتى لو ارتكب جريمة قتل.

صاحب الـ27 عامًا شارك في خسارة مانشستر يونايتد أمام برايتون في افتتاح الدوري الإنجليزي ثم الهزيمة المذلة أمام برنتفورد برباعية نظيفة.

وتعد هذه أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في البريميرليج منذ 1993 وهو ما تسبب في انتقاد عدد من اللاعبين أبرزهم هاري ماجواير وسكوت ماكتومناي وكذلك دافيد دي خيا.

ما الذي قاله أجبونلاهور عن فيرنانديش؟

وقال أجبونلاهور في تصريحات عبر talkSPORT : "لا أدري كيف يتم الحكم على الأمور، من السهل إلقاء اللوم على ماجواير أو رونالدو أو راشفورد أو سانشو".

وتابع: "بالنسبة لي، منذ قدوم فيرنانديش إلى الدوري الإنجليزي وهو يتسبب في المشاكل، صحيح أرقامه جيدة من حيث التسجيل والصناعة ولكنّه أسوأ زميل، فحينما يهدر أحدهم فرصة أو هو نفسه يضيع فرصة، إذ به يرفع زراعه ويشير إليهم وكأنه يلوم باقي اللاعبين".

وواصل: "لعبت من قبل مع لاعب مثله، والذي تسبب في انزعاج الجميع. إنّه يضغط بين الحين والآخر ولا يقوم بدوره على الشكل المطلوب. لو كان هذا بول بوجبا لتعرض للذبح من الإعلام، لكن فيرنانديش ينجو من العقاب حتى لو ارتكب جريمة قتل".

أجبونلاهور أشار إلى أنّه لا يتذكر آخر مباراة جيدة قدمها برونو، موضحًا أنّه سوء مرر بصورة جيدة وزميله استقبلها بصورة سيئة أو أنّه أخطأ في التمرير فدائمًا يلوم الأخرين ليصبح أسوأ زميل على الإطلاق.

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هل يتخلى تين هاج عن برونو فيرنانديش؟

رغم تراجع مستوى البرتغالي منذ الموسم الماضي لكن يبدو أنّ المدرب الهولندي إيريك تين هاج لا يفكر في التخلي عنه أو إبعاده عن التشكيل الأساسي.

وشارك برونو في 73 مباراة خلال بالدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين

ورغم التوقيع مع كريستيان إريكسن، لكن يبدو أنّ برونو هو المفضل للمشاركة أساسيًا مع حصول الدنماركي على دقائق لعب في عدد من المباريات كبديل.