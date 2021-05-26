فيرنانديش يثير جماهير مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو يسألني عن النادي!

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يثير جنون جماهير مانشستر يونايتد ويؤكد أن كريستيانو رونالدو يسأله عن النادي بإستمرار.

أكد برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد أنه على تواصل مستمر بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات لصحيفة "ميرور"، أكد خلالها أن رونالدو دائم السؤال عن مانشستر يونايتد في الأشهر الماضية.

وقال فيرنانديش: "لقد تحدثت مع كريستيانو رونالدو بعد انتقالي لمانشستر يونايتد، قلت ذلك من قبل، هنا فريق أحلامي".

وأضاف: "لا يهم من قال ماذا عن مانشستر يونايتد كنت سأنضم للفريق على أي حال فذلك كان حلمي الشخصي، أن ألعب لهم وفي الدوري الإنجليزي".

وأردف: "في كل مرة أتحدث مع رونالدو يسألني عن أخبار مانشستر يونايتد، وإذا ما كان كل شيء على ما يرام، الجميع يعلم حبه للنادي".

رونالدو: لا أطارد الأرقام، هي التي تطاردني .. وأفخر بتقديم المتعة للجماهير!

وأنهى كلماته: "هو يحب النادي كثيرًا، وفاز بكرته الذهبية الأولى هنا، لذلك فالنادي له علامة في مسيرته الكروية".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت كريستيانو رونالدو بالعودة لمانشستر يونايتد من جديد.