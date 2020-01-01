فيرنانديش: لم نتأثر بغياب رونالدو وهل تشاجرت مع سولشاير؟

اللاعب تم استبداله بين الشوطين ضد توتنهام

نفى برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، حدوث أي خلافات بينه وأولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت أن فيرنانديش ظهر في حالة غضب شديدة بين شوطي مباراة مانشستر ضد توتنهام، والتي خسرها فريقه بنتيجة 6/1.

وأوضحت أن فيرنانديش تورط في مشادة لفظية مع سولشاير، ليخرج اللاعب من أجل الحديث عن هذه الواقعة.

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وقال البرتغالي:"كانت هناك العديد من الشائعات حول هذا الأمر، ولكنها غير صحيحة، كل ما حدث كان مجرد مناقشات مع زميلي فيكتور لينديلوف".

وأضاف:"أعتقد أنها طريقة لزعزعة استقرار الفريق، ما قيل ليس صحيحاً، نعم تم استبدالي بين الشوطين ولكن بخيار فني من المدرب، لأننا سنلعب العديد من المباريات، لم أكن راضياً، لكني لم أقل أي شيء يضر المجموعة".

وتابع:"توقفوا عن استخدام اسمي وكذلك زملائي أو المدرب في إثارة المشاكل بمانشستر يونايتد، الأجواء جيدة والفريق مستعد للرد في المباراة القادمة بعد الخسارة الأخيرة".

وأما عن فوز البرتغال على السويد 3/0 في دوري الأمم الأوروبية بدون كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا:"لم يُطلب منا اللعب بطريقة مختلفة بسبب عدم وجوده، طموحنا يظل كما هو".

واستكمل:"الفريق يمتلك العديد من القيم العظيمة، ولكن بكل تأكيد وجود اللاعب الأفضل في العالم يجعل الأمور أسهل".

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ومن جانبه قال زميله ديوجو جوتا:"هل هناك ضغوط بسبب عدم وجود رونالدو؟ نحن لاعبين محترفين، المدرب يختار المجموعة المناسبة للتواجد في الملعب".

يذكر أن ثلاثية البرتغال ضد السويد افتتحها برناردو سيلفا، قبل أن يضيف جوتا الهدفين الثاني والثالث.