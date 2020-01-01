فيرنانديش: سأقود مانشستر يونايتد مع بوجبا إلى الأمجاد

الدافع موجود في كل الأحوال..

يؤمن برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، أن بمقدوره هو وبول بوجبا قيادة الشياطين الحمر نحو الأمجاد في الفترة المقبلة، معتبرًا أن ثمة تناغم بينهما سيفيد كثيرًا كتيبة أولي جونار سولشاير.

وتلقى بوجبا انتقادات حادة هذا الموسم بعد تواضع المستويات الي قدّمها في المباريات الأولى، كما أثيرت الكثير من الأسئلة حول كيفية الاعتماد عليه هو وفيرنانديش في آن واحد.

وبالنسبة للدولي البرتغالي، فإن الحلول التكتيكية للعبهما سويًا متوافرة بكثرة ومن شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الإنجازات، خصوصًا وأن الثنائي بينهما تفاهم من نوع خاص.

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لاعب سبورتينج لشبونة السابق في تصريحات للصحافة قال "إنه لمن دواعي سروري أن أكون في فريق واحد معه، فأنا أتعلم منه الكثير ويمكنه أيضًا أن يتعلم الكثير مني، معًا يمكننا القيام بأشياء عظيمة".

كما أضاف "لدينا علاقة جيدة بالطبع، كلانا يتحدث الإيطالية لذلك نتواصل بها في معظم الأوقات، تربطني علاقة جيدة به داخل وخارج الملعب".

وتابع "إنه رجل مضحك ويريد دائمًا المزاح، أعرفه من إيطاليا بالفعل لكن الآن لديّ الفرصة أن أكون في فريقٍ واحد مع الفائز بكأس العالم".

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"بول يريد أن يلعب ويريد أن يكون في التشكيلة الأساسية، وهذا لا يختلف عن طموح أي لاعب، الجميع يريد أن يكون في التشكيلة الأساسية."

وأتم "قد يعتقد الكثيرون أن بول غاضب لجلوسه على مقاعد البدلاء، ولكن هذه المشكلة هي الدافع له، إنه يستخدمها كدافع ويساعد الفريق كثيرًا عندما يشارك ويلعب كما فعل في مباراة باريس الأخيرة".

يذكر أن المانيو يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في أول مباراتين على باريس سان جيرمان وباشاك شهير، فيما يأتي في المركز الخامس عشر على صعيد الدوري برصيد 7 نقاط من 5 مباريات.