فيرنانديش: رونالدو لا يتوقف عن السؤال حول مانشستر يونايتد

هل يرحل إلى هناك؟

كشف برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يسأل بانتظام عن أحوال الشياطين الحمر في كل حوار يدور بينهما.

رونالدو ارتدى قميص مانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009 وحقق لقب الكرة الذهبية الأول له من خلال أولد ترافورد، قبل الانتقال إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس.

بينما وصل فيرنانديش إلى المانيو في شتاء 2020 بصفقة قياسية كلفت النادي الإنجليزي 50 مليون جنيه استرليني، وانتقلت بها كتيبة أولي جونار سولشاير إلى مستوى آخر تمامًا.

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الدولي البرتغالي في حدث للموقع الرسمي لناديه قال "كان حلمي أن ألعب في الدوري الإنجليزي وكان أمامي خيار اللعب في مانشستر، حلمان في حلم، كان ذلك مثاليًا".

كما أضاف "بالطبع تحدثت مع كريستيانو بعد ذلك، ولقد تحدث بصورة جيدة للغاية عن النادي، تحدثت معه مرة أخرى منذ بضعة أيام".

وتابع "في كل مرة أتحدث معه، يسألني عن حال مانشستر وما إذا كان كل شيء على ما يرام، يعلم الجميع أنه قضى وقتًا طويلًا هنا ولديه اهتمام بالنادي، إنه يحب النادي وأعتقد أن هذا هو المكان الذي ميّزه، فقد حقق الكرة الذهبية الأولى هنا".

وأتم "لم أتناقش معه حول قرار انتقالي لمانشستر لأنني تحدثت معه بعد الوصول لا قبل ذلك، كنت أريد اللعب في هذا النادي ولا يهم من يتحدث بالإيجاب أو السلب، كنت سأحضر في جميع الأحوال".

الجدير بالذكر أن فيرنانديش البالغ من العمر 26 عامًا لعب منذ انضمامه إلى يونايتد 22 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا منهم 8 من ركلات جزاء، إلى جانب صناعته لـ8 أهداف آخرين.