فيرنانديش: جوارديولا لا يستحق أن أحترمه

هجوم قوي من البرتغالي على الفيلسوف الإسباني..

هاجم برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد، بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، واعتبر أنه لا يستحق أن يحترمه بعد ما حدث بينهما خلال ديربي مانشستر الأخير.

وكان فيرنانديش قد تشاجر مع جوارديولا خلال هزيمة الأخير بهدفين نظيفين من كتيبة أولي جونار سولشاير، وطالب حينها البرتغالي من المدرب الإسباني بأن يتوقف على الحديث وأشار إلى شفتيه.

لاعب سبورتينج لشبونة السابق في تصريحات للصحافة كشف عن فحوى ما حدث مع جوارديولا، إذ قال "لقد تحدثت مع بعض الأصدقاء حول الأمر، البعض يظن من برونو حتى يتشاجر مع جوارديولا بعد كل إنجازاته؟.".

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كما أضاف "ولكن في تلك اللحظات، الكلمات التي تلفظ بها تجاهي جعلتني في حالة جنون، وفي الملعب أكون عصبيًا بعض الشيء، أنا من هذا النوع من اللاعبين.".

"أنا أحترم بيب وما فاز به وما صنعه في عالم كرة القدم، لقد ساهم بشكل كبير في تغيير عقلية الكثيرين في الكرة."

وأتم "ولكن أظن أن في تلك اللحظة على أرض الملعب لم يقم بيب باحترامي، لذلك فهو لم يستحق أن أحترمه.".

وكان صاحب الـ26 عامًا قد انضم إلى اليونايتد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة نظير 47 مليون جنيه استرليني، ولديه شعبية كبيرة بسبب الأداء المميز الذي ظهر به في الشهرين الأخيرين.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد تقرر أن يُستكمل بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، ليكون ديربي مانشستر هو آخر لقاء لفيرنانديش مع الشياطين الحمر بمؤازرة تشجيعية من أرض الملعب.