فيرناندو توريس يقاضي الحكومة .. والسبب سلسلة صالات ألعاب رياضية!

النجم السابق لليفربول يريد تعويض خسائره.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفع النجم المعتزل فيرناندو توريس لقضية ضد الحكومة الإسبانية بسبب خسائر مالية فادحة تعرض لها في عام 2020.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدرب الحالي لفريق الشباب تحت 19 سنة في أتلتيكو مدريد قد طالب بتعويضات وصلت إلى 800 ألف يورو.

ويبني توريس طلبه بذلك التعويض الضخم على الخسائر التي تعرض لها في عام 2020 في مشروعه الاستثماري الخاص بسلسلة الصالات الرياضية.

ويرى مدرب شباب أتلتيكو مدريد أن حالات الإغلاق ومنع التجمعات التي فرضتها الحكومة الإسبانية كان غير مبررة وأنها تسببت بشكل مباشر في تحويل أرباحه الكبيرة في 2019 والتي وصلت إلى 100 ألف يورو إلى خسائر في العام التالي وصلت إلى 200 ألف.

جدير بالذكر أن القضية تم رفضها من قبل محكمة مدريد وهي الآن أمام القضاء الأعلى ومن المنتظر البت فيها قريبًا.