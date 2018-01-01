فيرناندو توريس يُبدي ثقته في أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس

مهاجم أتليتكو مدريد السابق يتحدث عن موقعة دوري الأبطال المنتظرة ضد يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فيرناندو توريس ثقته في قدرة فريقه السابق أتليتكو مدريد على إخراج يوفنتوس من دوري الأبطال، حين يلتقيا الفريقين ضمن دور الـ16 للبطولة القارية.

وتواجد توريس اليوم في ملعب واندا ميتروبوليتانو واجتمع بزملائه السابقين في أتليتكو مدريد، وكان برفقته المهاجم السابق للخفافيش ديفيد فيا.

وقد أجرى حوارًا مطولًا مع صحيفة ماركا الإسبانية قال خلاله عن مواجهة بطل إيطاليا والخوف من تلك الموقعة "لا خوف من أي شيء أو أي فريق".

"لو لعب أتليتكو كما أعرفه، واستعد للمباراة كما اعتاد وامتلك العقلية التي تمتع بها في دوري الأبطال، فمن عليه الخوف والقلق هو اليوفنتوس".

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وعن الصراع الذي دار مؤخرًا بين دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد ولاعب الفريق السابق وحارس مرمى ريال مدريد الحالي "تيبو كورتوا"، قال توريس "إنها المباراة التي تُلعب خارج الملعب، يبدو أن هذا يحدث دائمًا وما يهم حقًا هو ما يحدث على أرض الملعب".

أضاف "عليك احترام الجميع. مودريتش قدم موسمًا ممتازًا مثل جريزمان وميسي وكريستيانو لكن واحد فقط يفوز في النهاية. من الأفضل أن تُفكر بما هو قريب منك وبما تستطيع التحكم به".