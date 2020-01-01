فيرناندو تريساكو يُبرر أخطاء تقنية الفيديو في الدوري السعودي

بعض الحكام قد لا يستطيعوا رؤية اللقطات الجدلية بشكل واضح

علق فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على النقد الذي تتعرض له تقنية "الفيديو" في مباريات الدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة.

تريساكو قال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الدوري مع وليد”، أن عدد الكاميرات وزوايا التصوير، قد تكون أحد أهم العوامل، التي تؤدي إلى الأخطاء التي يقع فيها حكام “الفار” خلال المباريات.

وبرر المسؤول بالاتحاد السعودي بعض الأخطاء بأن بعض الحكام قد لا يستطيعوا رؤية اللقطات الجدلية بشكل واضح، وهو ما يصنع بعض الجدل.

إدارة نادي الهلال أعلنت تجهيز ملف شامل عن الأخطاء التحكيمية ولقطات تقنية الفيديو “الفار” المثيرة للجدل ضد الفريق، لتقديمه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تعبير عن اعتراضها على هذه الأخطاء.

وأكمل الحكم الإسباني السابق تصريحاته مؤكدًا أن الحكام الذين يتواجدون في غرف الفار “بشر”، وبالتالي فإنهم معرضون للصواب والخطأ.

وأنهى رئيس لجنة الحكام تصريحاته، مؤكدًا أن ضيق الوقت أيضًا، وضرورة اتخاذ القرارات بشكل سريع، تكون في بعض الأحيان مؤثرة في ارتكاب الأخطاء.

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وكانت بعض الأندية السعودية اعترضت، وأبدت استغرابها من عدم الرجوع إلى تقنية «VAR» رغم وقوع ما يستدعي ذلك، وساد الجدل واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بين المنتمين للأندية، فضلاً عن وسائل الإعلام الرياضية، كما خرج الكثير من المسؤولين في الأندية للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية.