فيرمينو يكسر صيامه ويقود البرازيل لانتصار صعب على فنزويلا

سجل روبرتو فيرمينو هدف المباراة الوحيد وقاد البرازيل لتحقيق الانتصار على حساب فنزويلا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.

ويعاني فيرمينو الموسم الحالي من صعوبات تهديفية رفقة ناديه ليفربول بالدوري المحلي، وحتى على الصعيد القاري، إذ يملك هدفاً وحيداً فقط.

وسجل المهاجم هدف البرازيل الوحيد في الشوط الثاني من المباراة مستغلاً كرة رأسية خاطئة من أحد المدافعين بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وشهد الشوط الأول إلغاء هدفين للبرازيل، الأول بداعي التسلل على ريتشارليسون، والثاني بسبب مخالفة على نفس اللاعب.

الانتصار رفع رصيد البرازيل للعلامة الكاملة في صدارة التصفيات بعد مرور ثلاث جولات من عمرها بعد سابق انتصارها في أول جولتين.

وشهدت مباريات الليلة أولاً انتصاراً كبيراً لأوروجواي على حساب كولومبيا خارج الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي آخر لقاءات الليلة، فازت تشيلي بفضل هدفي أرتورو فيدال على بيرو وتحصد نقطتها الرابعة، في لقاء شهد مشاركة أليكسيس سانشيز في الدقيقة 84 بعد الأزمة المثارة بين بلاده وناديه بسبب إصابته.

