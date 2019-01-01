فيرمينو يتجنب الدخول في صدام مع أسطورة مانشستر يونايتد

الدولي البرازيلي يرد بشكل مقتضب على تصريحات أسطورة اليونايتد النارية

رفض مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو إثارة الجدل، في رده على سؤال حول رأيه في التصريحات النارية التي أدلى بها أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، بعد قمة اليونايتد ضد ليفربول التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أول أمس الأحد.

وعبر قائد الجيل الذهبي للشياطين الحمر عن انزعاجه من تبادل عناق لاعبي الفريقين بعد المباراة، مبديًا تعجبه واندهاشه من سلوك الأجيال الحالية، بقوله "أشعر بالاشمئزاز من اللاعبين، أنت تخوض حربًا وينبغي عليك عدم النظر إلى المنافس، كرة القدم لم تتغير، لكن للأسف تغير اللاعبون".

وفي رده على هذه التصريحات، قال الدولي البرازيلي لشبكة "إي إس بي إن" الناطقة بالبرتغالية "لا أريد إثارة الجدل حول أي شخص، لكن بالنسبة لي، أرى أن ما حدث بعد مباراتنا مع مانشستر يونايتد سلوكًا طبيعيًا".

الليلة 🤩



كلوب بروج 🆚 باريس سان جيرمان

جالطة سراي 🆚 ريال مدريد



أولمبياكوس 🆚 بايرن ميونخ

توتنهام 🆚 النجم الأحمر



شاختار دونيتسك 🆚 دينامو زغرب

مانشستر سيتي 🆚 أتلانتا



أتليتكو مدريد 🆚 باير ليفركوزن

يوفنتوس 🆚 لوكوموتيف موسكو#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3lGBOkjY5R — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 22, 2019

وأضاف "كل ما في الأمر أننا نتبادل التحية بعد المباراة، لكن على أرض الملعب لا توجد صداقة، فكل لاعب يدافع عن ناديه بأفضل ما لديه، وهذا ما يشعل المنافسة في أرض الملعب".