فيرمينو بعد فوز ليفربول بكأس العالم للأندية: القادم أفضل

المهاجم البرازيلي يتحدث عن كواليس نهائي مونديال الأندية

بعث مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو رسالة مخيفة لمنافسي فريقه، مفادها باختصار أن أحمر الميرسيسايد لم يقدم أفضل ما لديه بعد، وذلك في حديثه مع وسائل الإعلام بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

ولعب الدولي البرازيلي دور البطل في صدام فلامنجو، بتوقيعه على هدف الفوز بالبطولة في الأوقات الإضافية، كأول لقب يحصل عليه الريدز بنظام ومسمى المسابقة الجديدين.

وقال فيرمينو "سجل الهدف بمساعدة من زملائي، وقد كان مدافع فلامنجو متراجعًا، وقد استفدت من هذا الوضع".

وأضاف "أخيرًا فعلناها .. ونحن سعدًا للغاية بالفوز بكأس العالم للأندية للمرة الأولى".

وعن فوزه برجل المباراة النهائية، قال "بالطبع سعيد بهذه الجائزة وبالبطولة، فلم تكن مهمتنا سهلة على الإطلاق أمام فلامنجو، إنه فريق قوي وموسمه كان مميزًا".

وختم حديثه "فلامنجو في حالة جيدة جدًا مع المدرب خورخي، ولعب مباراة لا تصدق أمامنا، وقد كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، لكننا كنا أكثر تصميمًا من أجل الفوز وأظهرنا ذلك، وفي كل مباراة ليفربول يتطور ويلعب بشكل أفضل".

وسيعود ليفربول إلى إنجلترا ليواصل رحلة البحث عن الفوز بأول لقب بريميرليج بمسماه الحديث، بمواجهة ليستر سيتي في يوم "البوكسنج" الخميس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري، الذي يتصدره الريدز بـ49 نقطة، بفارق 10 نقاط ومباراة أقل من الثعالب.