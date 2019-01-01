فيرمينو أول برازيلي يصل إلى 50 هدفًا في البريميرليج

فيرمينو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بات روبيرتو فيرمينو هو البرازيلي الأكثر تسجيلًا للأهداف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما سجل الهدف رقم 50 في رحلته مع الريدز في شباك بيرنلي.

وحل ليفربول ضيفًا على بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة أقيمت على ملعب تيرف مور معقل نادي بيرنلي.

وبعدما سجل كريس وود في مرمى فريقه وسجل ساديو ماني الهدف الثاني، سجل روبيرتو فيرمينو ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وبهذا الهدف، بات روبيرتو فيرمينو أول من يصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، وأصبح البرازيلي الأكثر تسجيلًا للأهداف بقميص الريدز. .

وكان فيرمينو قد حطم رقم كوتينيو نفسه في الموسم الماضي عقب تسجيل هاتريك في مباراة آرسنال، وأصبح حينها البرازيلي الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ البريميرليج.

ماني يعادل رقم صلاح كهداف لليفربول منذ بداية الموسم الماضي

يذكر أن ليفربول قد عاد إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق الفوز على بيرنلي، حيث احتل الصدارة مؤقتًا مانشستر سيتي بفوزه على برايتون عصر اليوم..