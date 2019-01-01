رسمياً | فيرمايلين يلتحق بإنييستا في فيسيل كوبي الياباني

البلجيكي وتجربة جديدة

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انتقل المدافع البلجيكي ونجم نادي برشلونة السابق توماس فيرمايلين إلى صفوف نادي فيسيل كوبي الياباني في أحدث تجاربه

وكان فيرمايلين قد ابتعد عن صفوف برشلونة بسبب إصاباته المتكررة والتي جعلته غير جاهز للمشاركة بشكل مستمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وتتواجد بعثة برشلونة حاليًا في اليابان من أجل لعب مباراة ودية مع نادي فيسيل كوبي، تلك التي ستقام غدًا السبت.

وأعلن النادي الياباني انضمام فيرمايلين، 33 عاماً، من صفوف برشلونة، ولكن لم يكشف عن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

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الجدير بالذكر أن نادي فيسيل كوبي الياباني هو النادي الذي يلعب فيه نجم وأسطورة برشلونة والكرة الإسبانية أندريس إنييستا.