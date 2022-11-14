فيرديناند يهاجمه للمرة الأولى: رونالدو تعمد إنهاء علاقته بمانشستر يونايتد!

زميله السابق يهاجمه للمرة الأولى في حياته!

خرج ريو فيرديناند للمرة الأولى على الإطلاق ليهاجم تصرفات كريستيانو رونالدو وتصريحاته الأخيرة عن المدير الفني إريك تين هاج والنادي.

جاء هذا في تغريدات نشرها وكتب فيها فيرديناند: علاقة الرومانسية تلك التي كانت بين رونالدو ومانشستر يونايتد انتهت من وجهة نظري، لا يوجد طريق للعودة، لا أعتقد أن النادي يريده ولا أنه يريد النادي، كل ذلك في الأساس يحدث لهذا السبب".

وأضاف: "حتى قام بتلك المقابلة كان يمكنني أن أدافع عنه، وأقول أن النادي لديه مسؤولية كبيرة في التواصل عليه أن يقوم بها، لكن عندما تقول إنك لا تحترم المدرب لا أعتقد أنه هناك طريق للرجوع".

وأردف: "كيف سيسمح النادي بعودة رونالدو بعد أن قلل من المدير الفني، كريستيانو نفسه كان ليغضب كثيرًا لو أي لاعب آخر خرج في مقابلة مثل تلك وتحدث بهذه الطريقة عن مدربه".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد غاب عن آخر مواجهتين لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا وفولهام وبرر المدير الفني غيابه بالمرض، لكن الآن بعد ظهور المقابلة فتح ذلك بابًا للتخمين حول الأسباب الحقيقية للغياب.