"لماذا تعجب من رائحته؟".. فيرديناند يثير الجدل بتصرف غريب مع تين هاج!

الجماهير لم تفهم ما فعله مدافع الشياطين الحمر السابق

تصرف غريب قام به ريو فيرديناند نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، تسبب في حالة من الدهشة لدى الجماهير قبل مواجهة الشياطين الحمر ضد برايتون في الدوري الإنجليزي.

فيرديناند تواجد رفقة جو كول لاعب تشيلسي السابق عبر قناة "TNT Sports"، وذلك من أجل تقديم وتحليل المباراة المقامة على أرض برايتون بالجولة الثانية من البريميرليج.

وقبل المباراة، أجرى الثنائي مقابلة سريعة مع المدرب إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر، تم الاستفسار منه خلالها عن سبب استبعاد جادون سانشو من اللقاء وتحركات النادي في سوق الانتقالات، ولكن ما لفت أنظار المشجعين بشكل أكبر كان ما فعله فيرديناند مع الهولندي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع الإنجليزي السابق اقترب من تين هاج وقام بشم رائحته، وقال له:"مرحبًا بك، رائحتك طيبة جدًا اليوم، أحبها كثيرًا".

وهو الأمر الذي تسبب في ضحكات من كول والمذيعة لينسي هيبجريف التي قالت لفيرديناند:"ما الأمر؟"، ليرد عليها قائلًا:"رائحته لطيفة، إنه يعتني بنفسه".

واندهشت الجماهير من تصرف فيرديناند عبر منصة "إكس"، حيث تم التعليق على هذا الموقف بجمل من نوع:"ريو غريب الأطوار، ما الذي يحدث؟ لماذا بدا ريو فيرديناند مندهشًا أن رائحة تين هاج لطيفة؟".

ويطمح المدرب الهولندي في قيادة فريقه إلى الفوز في المباراة الثانية له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تفوق الشياطين الحمر على فولهام بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة.