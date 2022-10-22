فيرديناند: تين هاج لم يدعم رونالدو ولا يجيد التعامل معه!

أسطورة الشياطين الحمر يدافع عن زميله السابق

خرج ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد ومدافع الفريق السابق، للدفاع عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل خلافه مع مدربه إريك تين هاج.

رونالدو تم استبعاده مؤخرًا من مواجهة مانشستر ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي، بسبب خروجه قبل صافرة النهاية أمام توتنهام ورفضه الدخول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال فيرديناند في تصريحات لشبكة "BT Sport" عن هذه الواقعة:"لو كنت مكان رونالدو لما شعرت بالسعادة كلاعب كرة قدم، لقد قال إنه كان سيتعامل مع الأمور بشكل مختلف بدلًا من ترك العاطفة تتحكم فيه".

وأضاف:"هناك دائمًا طريقة أخرى للحكم على الأحداث، عندما تعمل كمدرب لكريستيانو رونالدو، فطريقة التعامل يجب أن تكون مختلفة، الأمر يتعلق بمهارات الاتصال، ربما تكون هذه المرة الأولى التي لا يشعر فيها بدعم مدربه طوال مسيرته، أنا لا أقول إنه على حق، لكن هناك بعض اللاعبين المميزين بالفريق يجب معاملتهم بصورة مختلفة".

وأوضح:"من المهم جدًا للفريق رؤية رونالدو يتم التواصل معه بأسلوب سليم ومناسب، عمره 37 سنة وربما هو بحاجة لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى".

وفي سياق متصل رد عليه بيتر كراوتش نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق في تصريحات أخرى، ليؤكد أن رونالدو كان مخطئًا وأن تين هان لديه كل الحق في عدم اختياره ضد تشيلسي.