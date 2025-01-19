"هل يُسمح لك بالشتائم عبر التلفاز؟" .. فان دايك يُحرج مراسلًا بسبب سؤاله عن داروين نونيز!

قائد ليفربول ضحك بسبب سؤال المراسل!

أحرج النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول، أحد المراسلين، بعد سؤاله عن هتافات جماهير برينتفورد ضد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز زميله بالفريق!

وشهدت مباراة ليفربول ضد برينتفورد أحداثًا ساخنة، بعدما قامت جماهير الأخير بالهتاف ضد نونيز طوال المباراة، قبل أن يُسجل هدفين قاد بهما فريقه للانتصار.

وعقب المباراة سأل المراسل فان دايك: "عندما دخل داروين نونيز إلى الملعب بدأ مشجعو برينتفورد يهتفون: (إنه مجرد نسخة سيئة من آندي كارول!".

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ورد فان دايك ضاحكًا على المراس: "هل يُسمح لك بالشتائم عبر التلفاز؟"، ورد المراسل الذي شعر بالإحراج: "على التلفاز النرويجي".

واستكمل المراسل سؤاله: "وبعد أن سجل نونيز هدفين أعادوا الغناء: "إنه مجرد نسخة سيئة من آندي كارول".

وأنهى فيرجيل تصريحاته ضاحكًا: "هذا جزء من اللعبة، داروين أظهر للجميع أنه مهاجم رائع جدًا".