مفاجأة .. فيرجيل فان دايك يعرض نفسه على عملاق أوروبي للرحيل عن ليفربول والرد: لسنا في حاجة إليك!

قلب الدفاع الهولندي يرغب في خوض تجربة جديدة، لكن محاولته باءت بالفشل..

يبدو أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لا يرغب في انتظار حسم ملف تجديد عقده مع ليفربول من قبل مسؤولي النادي الإنجليزي، ويبحث عن فرصة للرحيل "مجانًا" في نهاية الموسم الجاري.

الهولندي دخل بالفعل الفترة الحرة في عقده مع الريدز في يناير الجاري، وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي على أن ينضم له مجانًا في صيف 2025 دون الرجوع لمسؤولي ليفربول.

وبحسب التقارير، فلا جديد في ملف التجديد لليفربول، حاله كحال زميله ترينت أليكساندر أرنولد ومحمد صلاح، اللذين دخلا الفترة الحرة كذلك في يناير الجاري.

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أما المفاجأة الكبرى في هذا الملف، فقد كشفتها شبكة "ريليفو" مؤكدة أن وكلاء فان دايك تواصلوا مع إدارة ريال مدريد، لإخطارهم برغبة المدافع في الانضمام للميرينجي في صيف 2025، في ظل علمه بمعاناة الفريق في مركزه في السنوات الأخيرة على إثر كثرة الإصابات.

لكن الشبكة الإسبانية أوضحت أن مسؤولي النادي الملكي رفضوا ضم قلب دفاع ليفربول، بحجة العمر (33 عامًا) والظروف، إذ يبحثون عن خيارات أخرى أكثر ملاءمة لخطة النادي، بجانب الثقة في الموجودين حاليًا كروديجر وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا، بجانب اللاعب الشاب راؤول أسينسيو.

"ريليفو" أشارت كذلك إلى أن ريال مدريد سيتحرك لتدعيم خط دفاعه في صيف 2025 أو 2026، كون اللاعبين الأكثر جودة حاليًا أسعارهم مرتفعة كميكي فان دي فين (توتنهام)، كاستيلو لوكيبا (لايبزيج)، جفارديول (مانشستر سيتي).

أما حاليًا فكارلو أنشيلوتي؛ المدير الفني للميرينجي، يجيد التكيف مع الوضع الحالي وكثرة الإصابات؛ فلديه أوريلين تشواميني وداني كاباخال اللذين أجادا كقلبي دفاع.