"فان دايك لا يستحق كل هذه الانتقادات" .. آرني سلوت يدافع عن قائد ليفربول ويشيد بدوره "الخفي"

المدرب الهولندي لا يقبل المساس بصخرة الريدز

دافع آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مدافعه وقائد فريق الريدز فيرجيل فان دايك، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب اعتراضه على زيادة عدد المباريات والأعباء على لاعبي كرة القدم وخصوصًا في إنجلترا.

وتعرض فان دايك، لهجوم كبير بعدما أكد في تصريحات سابقة، أن "اللاعبون في إنجلترا شهدوا زيادة غير مقبولة في عبء العمل"، داعيًا إلى التحدث علنًا ضد الجداول الزمنية المزدحمة التي تهدد سلامتهم، ومشيرًا إلى أنه لا يعارض التخلي عن جزء من أجره مقابل تخفيف العبء.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراته المرتقبة أمام تشيلسي: "فان دايك قائد فريقنا، هو معتاد في هولندا على مثل هذه الانتقادات، حيث تركز وسائل الإعلام هناك على مثل هذه الأمور".

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وأضاف: "إذا لم تكن من هولندا، فقد تكون الانتقادات أمرًا مفاجئًا لك، لأن الصحافة لدينا تضع كامل تركيزها في ذلك! أنا أبالغ قليلاً، لكن إذا كانت هناك فرصة للنقد، فسيجد الهولنديون بشكل عام طريقة للقيام بذلك".

وتابع سلوت: "فيرجيل لا يستحق هذا الهجوم.. فوجئت عندما سمعت مثل هذه الانتقادات لتصريحاته، لأنه من الطبيعي أن يحصل اللاعبون على بضعة أيام راحة، عندما يكون ذلك ممكنًا. لم ينضم بعض اللاعبين الهولنديين للمعسكر لأنهم كانوا متعبين، فكيف يمكنك انتقاد فان ديك على ما قاله".

وواصل: "فيرجيل قائدنا الحقيقي ودائمًا ما يكون في كامل تركيزه. نرى جميعًا مدى جودته ومساهمته البارزة في أسلوبنا الهجومي، ما لا ترونه أنتم وأنا أراه بوضوح هو مدى أهميته في الجلسات التدريبية".

وختم سلوت: "فان دايك صاحب شخصية مؤثرة ويضيف الكثير من الجودة للفريق. ما تراه في نهاية الأسبوع، أراه أنا على مدار الأسبوع وهذا ما تريد رؤيته".

ويتصدر ليفربول حاليًا ترتيب البريميرليج بعد مرور 7 جولات برصيد 18 نقطة، ويستضيف تشيلسي الذي يحتل المرتبة الرابعة بفارق 4 نقاط فقط، مساء الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد".