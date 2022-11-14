فيرجسون يرد على رونالدو من 2013: من يظن نفسه أكبر من الفريق فليرحل!

تصريح سابق لفيرجسون ينهي كل شيء بين مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو.

تداول عدد من الجماهير تصريح سابق للمدرب التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون ينطبق بشكل كبير على حالة البرتغالي كريستيانو رونالدو مؤخرًا.

جاء هذا في أعقاب التصريحات النارية التي أطلقها مهاجم الشياطين الحمر في مقتطفات من حواره مع بيريس مورجان عبر صحيفة "صن"، والتي هاجم فيها النادي وإريك تين هاج وأكد أنه لا يحترم مدربه الهولندي وسخر من واين روني.

وكان فيرجسون قد قال: "في اللحظة التي يشعر فيها أي لاعب في صفوف مانشستر أنه أكبر من النادي عليه أن يغادر على الفور".

المثير للجدل أن بعض الجماهير تداولت التصريح على أنه حديث وهاجمت فيرجسون دفاعًا عن رونالدو مؤكدين أن النجم البرتغالي أكبر من فيرجسون نفسه كقيمة.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد غاب عن آخر مواجهتين لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا وفولهام وبرر المدير الفني غيابه بالمرض، لكن الآن بعد ظهور المقابلة فتح ذلك بابًا للتخمين حول الأسباب الحقيقية للغياب.