فيرجسون: بايرن ميونخ على الطريق الصحيح

أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق يشيد بإدارة بايرن ميونخ وستام يؤكد على حاجة الشياطين الحمر للتغيير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد أليكس فيرجسون بما تقوم به إدارة بايرن ميونخ من عمل في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المباراة التي جمعت جيل 1999 للفريقين الخيرية والتي أقيمت بالأمس في إنجلترا.

ليلة لو باقي ليلة بعمري أبيه الليلة 🎶



لسان حال عشاق مانشستر يونايتد في هذه الليلة عام 1999 حين توج الشياطين الحمر باللقب الأوروبي والثلاثية الشهيرة مع السير أليكس🏆



(@ManUtd_AR :📸) pic.twitter.com/qXC2OXZ8T3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مايو ٢٠١٩

وقال فيرجسون: "هم فريق عظيم ويتم إدارته بناءً على أساس قوي، كل من أولي أونيس وكارل هاينز رومينجه لاعبا بايرن ميونخ السابقين يقومان بعملًا رائعًا في إدارة النادي، ويحققان الدوري في كل موسم".

وأضاف لاعب يونايتد السابق ستام: "أعتقد أن سولشار سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة في الفترة المقبلة، علينا أن نحسن من الجودة في الخط الأمامي وفي وسط الملعب، وبالدفاع أيضًا".

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وأكمل: "نحن في حاجة لتشكيلة من اللاعبين تدفع بعضها البعض لتقديم أفضل ما لدينا، بعد ما حدث في آخر موسمين يجب أن ينظر النادي للفريق جيدًا ويعيد تقييم كل شيء".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أنهى الموسم متأخرًا بـ 32 نقطة عن صاحب الصدارة والمركز الأول مانشستر سيتي.