فيرتونخين يأمل بالبقاء طويلًا في توتنهام

سيُجدد توتنهام عقد مدافعه لعام واحد لكن فيرتونخين يأمل بالبقاء أطول من تلك الفترة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد يان فيرتونخين أن توتنهام سيُجدد عقده حتى عام 2020، موضحًا أنه يرغب بالبقاء ضمن صفوف الفريق لفترة أطول.

ويرتبط اللاعب البلجيكي بعقد مع السبيرز ينتهي هذا الموسم لكن مع وجود بند يُتيح للنادي تجديده لموسم واحد، وهذا ما سيحدث حسب تصريحات فيرتونخين التي قال فيها "لدي عقد حتى عام 2020، هناك بند يُتيح تمديد العقد وتوتنهام سيستخدم هذا البند".

أضاف لصحيفة إيفنينج ستاندرد "بالتالي مازال أمامي عام ونصف مع الفريق وبعدها سنرى. طبقًا لما أشعر به حاليًا، مازال أمامي أربع أو خمس سنوات للعب الكرة. ليس هناك محادثات مع النادي لكنه شيء قابل للنقاش".

"أنا على ما يُرام في توتنهام حاليًا، هو نادٍ بإمكانيات لا تصدق، ليس فقط على صعيد اللاعبين بل كل شيء حوله. الجميع يريد بأن يكون جزءً منه".

وأكد المدافع صاحب الـ31 عامًا أنه يُخطط للمكوث في مدينة أمستردام بعد اعتزاله كرة القدم، مستبعدًا كذلك دخوله مجال التدريب، مضيفًا حول ذلك "حاليًا، لا أفكر بأن أصبح مدربًا، فأنا أرى كم أنها مهنة متطلبة، أستطيع ملاحظة هذا من مشاهدة مدربنا. من الأفضل أن تبتعد قليلًا عن كرة القدم حين تغادر هذا المجال".

"هذا ما أفكر به حاليًا على الأقل، لا أفكر الآن سوى بلعب كرة القدم، وليس التدريب. أريد أن أبدأ بشيء ولن يكون على الأرجح خاص بالتدريب. آمل أن أجد شيئًا متطلبًا، شيء أستطيع منحه روحي وعاطفتي".