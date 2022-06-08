فيران توريس: رفضت الانضمام لريال مدريد مرتين!

نجم برشلونة يتمنى قدوم روبرت ليفاندوفسكي لفريقه في الصيف الحالي

كشف مهاجم برشلونة فيران توريس عن رفضه لريال مدريد في عدة مناسبات قبل انتقاله من مانشستر سيتي إلى كامب نو.

كما أوضح لاعب البلوجرانا وجهة نظره في الأنباء المتداولة حول اقتراب انضمام روبرت ليفاندوفسكي للفريق الكتالوني هذا الصيف.

وتحدث توريس إلى "Cadena COPE" أيضًا عن علاقته العاطفية بابنة مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي، وعن تعامله معه بخصوص تلك المسألة.

ماذا قال توريس عن انضمام ليفاندوفسكي؟

تشير التقارير في الفترة الماضية إلى اقتراب انضمام المهاجم البولندي لصفوف النادي الكتالوني، وهو ما أعجب جناح برشلونة.

حيث قال فيران: "حقيقة أن روبرت ليفاندوفسكي لديه الدافع للقدوم إلى برشلونة هو مصدر فخر، آمل أن يتوصل إلى اتفاق وأن يأتي".

ماذا عن رفضه لريال مدريد؟

أوضح توريس: "عندما كنت صغيراً، أتيحت لي العديد من الفرص للتوقيع لريال مدريد، لكننا رأينا أن هذا لم يكن الوقت المناسب".

وتابع: "ذات مرة كنت في كأس العالم وذهبت إلى فريق فالنسيا الأول وأعتقد أن الأمور سارت على ما يرام".

وأضاف: "كانت المرة الثانية عندما كنت طفلاً وأنت تعطي أهمية أكبر لكونك أقرب إلى المنزل".

ماذا عن علاقته بلويس إنريكي؟

يمتلك فيران توريس علاقة عاطفية مع سيرا مارتينيز، ابنة لويس إنريكي، وأوضح مهاجم برشلونة أن علاقته مع مدرب المنتخب في وضع جيد.

حيث قال: "لقد منحني الثقة التامة منذ الدقيقة الأولى، إنها علاقة مهنية وسأقاتل حتى الموت من أجله".

واختتم: "يجب أن تكون ذكيًا، أن تكون محترفًا، ثم هناك الحياة الشخصية".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة المنتخب السويسري يوم الخميس القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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