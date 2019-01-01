فيراتي يكشف سر بقائه في باريس سان جيرمان

تصريحات مهمة من الدولي الإيطالي..

اعتبر ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان، أن قرار استمراره مع النادي الفرنسي هو الخطوة الأنسب له في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه كان بمقدوره الرحيل مؤخرًا لكنه رأى مستقبلًا مشرقًا في استمراره داخل ملعب حديقة الأمراء.

وجدد فيراتي عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024 في أكتوبر الماضي، وسط اهتمام من عديد الفرق الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها برشلونة، الذي أراد ضمه خلال آخر سنتين في أكثر من مناسبة.

الدولي الإيطالي تحدث لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن الأسباب التي دعته للاستمرار داخل باريس، حيث قال "من الممكن أن كانت هذه هي الفرصة الأخيرة للتغيير ولكنني أحب الفوز مع باريس سان جيرمان ويفتنني أكثر.".

كما أضاف "لقد قلت دائمًا أنني إذا ما كنت أشعر بشعور جيد وبسعادة في مكان واحد، فإنني لست بحاجة إلى الذهاب إلى مكان آخر. أنا سعيد لأنني وقعت مع ليوناردو، لقد جلبني هنا في 2012، ولديه رؤية مميزة لكرة القدم تجعلنا قادرين على الذهاب بعيدًا.".

وتطرق فيراتي للحديث حول عدد من لاعبي البي آس جي، وتحديدًا نيمار وكيليان مبابي، حيث قال "نيمار كان سيئ الحظ في آخر عامين، لقد أُصيب وغاب عن اللحظات الحاسمة، ولكنني أراه سعيدًا هنا.".

باريس سان جيرمان يختار بين نيمار ومبابي للرحيل بالصيف المقبل

"إنه يستعيد إيقاعه وآمل أن يكون في أفضل حالاته خلال فبراير، نيمار يمتلك الشخصية التي تساعده على إحداث الفارق في المباريات الكبيرة بكل التأكيد."

وعن مبابي "لديه أفكار واضحة، لقد رأيته ينمو يومًا تل والآخر بشكل لا يصدق، إنه يمتلك العقلية التي تجعله يطور من نفسه ويصبح على القمة دون أن يضل الطريق كثيرًا.".

أما عن مساعي باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، فتحدث فيراتي عنها بقوله "نحن من ضمن المرشحين للفوز باللقب ولكن يجب ألا ننسى أن هناك فرق تحتوي على ميسي وسواريز وبوسكيتس وجريزمان.".

واختتم "الشيء المهم بالنسبة لنا أن نُعطي كل ما لدينا وألا نشعر بالندم على أي شيء.".

يجدر الإشارة إلى أن الفريق العاصمي قد ضمن الوصول إلى ثمن النهائي من دوري الأبطال وهو متصدر لمجموعته، وذلك بعد التعادل إيجابيًا مع ريال مدريد في قلب السانتياجو برنابيو بهدفين لكل فريق في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، لتصير كتيبة توماس توخيل بدون هزيمة أوروبيًا حتى الآن.