فيراتي يدعم نيمار: لا أتعرض لعُشر الضغط الذي يتحمله

نجم آخر يدعم نيمار بعد أزمته النفسية الأخيرة

أرسل نجم باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي رسالة دعم كبيرة لزميله نيمار جونيور، مؤكدًا على الضغظ الشديد الذي يتعرض له اللاعب في الوقت الحالي.

نيمار في حديث سابق خاص لـ جول اعترف أن مونديال قطر 2022 قد يكون الأخير له بقميص البرازيل، وذلك بسبب الضغوطات النفسية المتعلقة بكرة القدم التي يواجهها.

وبالنسبة لفيراتي، فمن الصعب حتمًا التعامل مع ما يمر به نيمار من ضغوضات شديدة بسبب ما تنعته به الصحف والجماهير المنافسة.

كيف دعم فيراتي زميله نيمار؟

يرى فيراتي أن نيمار يعيش تحت ضغط شديد، وصرح في مقابلة مع شبكة "برايم فيديو"، قائلًا: "أقدر تماما الضغوط التي يعيشها نيمار، لا أعاني عُشر ما يعانيه".



وتابع: "نطالب دائما بأن نتصرف مثل الأشخاص العاديين، وعندما نتصرف بهذه الطريقة نتعرض لانتقادات، ويقال لنا ما نفعله غير مقبول، لأننا لاعبو كرة قدم".

وواصل: "ينظر الجميع إلينا من الخارج، أننا نكسب الكثير من المال بسبب لعب كرة القدم".



وأتم تصريحاته في هذا الشأن: "لكن في النهاية كرة القدم هي مهنة ووظيفة، وليست مجرد لعبة فقط".

من الآخرين الذين دعموا نيمار؟

هذه ليست المرة الاولى التي يتلقى فيها البرازيلي الدعم، فقد سبق وأن خرج قائد السليساو، تياجو سيلفا وأرسل دعمه الكامل لزميله.

وقال نجم تشيلسي: "آمل ألا يفقد نيمار فرحته وأن يظل سعيدًا كما هو، وإذا كنت بحاجة إلى شخص قوي ليكون بجانبك، فأعلم أنني سأكون دائمًا هنا، عائلة سيلفا تحبك".

الجدير بالذكر أنّ نيمار ليس اللاعب الأول الذي يكشف معاناته النفسية والعقلية بسبب كرة القدم، فسبقه جاك ويلشر وكريستيان بوليسيتش.

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